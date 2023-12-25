Canik Belediyesi Roman vatandaşlar için projeler hazırladı

Canik Belediyesi'nin Roman vatandaşlar için hazırladığı projeler, Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki Roman vatandaşlara katkılar sunan yeni projeleri ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Canik'teki Roman vatandaşlara yönelik Canik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Canik Sıfır Atık Marketi (CANSAM) ile Roman Kadınlar Ekonomilerine Katkı Sağlıyor' ve 'ROMACTED ile Atıklar Sıfırlanıyor' projeleri, Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi. Kabul edilen projeler çerçevesinde ilçede sıfır atık ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşması sağlanırken, ilçedeki Roman vatandaşların ev ekonomilerine katkılar sunulacak.

Geri dönüşümden istihdama

Canik Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'de yürütülen ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Türkiye'de uygulanan ROMACTED II proje programında kabul edilen, Roman vatandaşların topluma kazandırılması ve ekonomilerine katkıda bulunacak 2 yeni projesiyle hibe almaya hak kazandı. Belediye, Roman vatandaşlar için yeni bir istihdam alanı oluşturacağı 'ROMACTED ile Atıklar Sıfırlanıyor' projesiyle atık toplayıcısı olarak çalışan Roman vatandaşların kayıt altına alınarak gelir elde etmesini, 'Canik Sıfır Atık Marketi (CANSAM) ile Roman Kadınlar Ekonomilerine Katkı Sağlıyor' projesiyle de Roman kadınların evlerinde topladığı geri dönüştürülebilir atıklarla kurulacak marketten alışveriş yapabilmesini sağlayacak.

"Sıfır atık kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacağız"

"Projelerimizle ilçemizdeki Roman kardeşlerimizin ev ekonomilerine katkılar sağlayacağız" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemize kazandırdığımız projelerimizle Roman kardeşlerimizin çalışma hayatında aktif olarak rol alarak gelir elde etmesini sağlayacağız. 2 ayrı projemizle kendileri için yeni bir istihdam alanı oluştururken, aynı zamanda geri dönüştürülebilir atıkları yeniden ekonomiye kazandıracağız. ROMACTED II proje programı kapsamında kazandırdığımız projelerimiz, sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili diğer projelerimizle birlikte ilçemizde sıfır atık kültürünün daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız" dedi. - SAMSUN