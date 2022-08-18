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Çanaklı Köyü Camii hızla yükseliyor

Çanaklı Köyü Camii hızla yükseliyor

Yerel Haberler

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çanaklı köyünde yetersiz kaldığı için yıktırılarak yerine yapılan yeni cami inşaatı hızla yükseliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çanaklı köyünde yetersiz kaldığı için yıktırılarak yerine yapılan yeni cami inşaatı hızla yükseliyor.

Bünyesinde taziye evi ve imam odası gibi birçok bölümü barındıracak cami, yaklaşık 750 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Finansmanı köy sakinleri ile hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan cami inşaatında incelemelerde bulunan İl Müftü Vekili Bilal Beyter ve Şube Müdürü Mikail Polat, imam-hatip Nazmi Kurt ve inşaat çalışanlarından bilgi aldı.

Hakkari iline 20 kilometre mesafede bulunan Çanaklı Köyü Camii inşaatının bir an önce tamamlanıp hizmete sunulması temennisinde bulunan Müftü Vekili Beyter, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Köy imam-hatibi Nazmi Kurt da, eski caminin yıktırılmasıyla köy odasında ibadet yapmaya başladıklarını belirterek, " Cami, Van ile Yüksekova ilçesi yol güzergahında bulunduğundan köy sakinleri dışında yolcuların da sık uğradığı bir mekandı. Bu nedenle köy sakinleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşaatı bir an önce tamamlayıp ibadete açma gayreti içerisindeyiz. Yapımına maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Çanaklı Müftü Cami Yerel Haberler

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