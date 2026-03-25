Çanakkale zaferine özel öğrencilerden dolu dolu program

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle düzenlenen anma programı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin sahne aldığı etkinlikler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Okulların tatil olması sebebiyle "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bugün gerçekleştirildi. Mudurnu Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş'un katılımlarıyla düzenlenen salon programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini içeren protokol konuşmalarının ardından sahne, öğrencilerin hazırladığı gösterilere bırakıldı.

Program kapsamında sahnelenen pandomim gösterisi, anı draması ve "Kınalı Hasan" skeci salondakilere duygusal anlar yaşatırken, izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. "Gazi Diyor ki" ve "Çanakkale Nedir?" başlıklı sunumlarla tarihe ışık tutulan etkinlikte; "Çanakkale Geçilmez", "Övün Çanakkale" ve "Haydi Yahya Git" gibi kahramanlık şiirleri ile "Torundan Ecdada Mektup" şiiri beğeni topladı. Sinevizyon gösterimi ile desteklenen ve koro ile sona eren program, hem protokol üyelerinden hem de vatandaşlardan büyük alkış aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı