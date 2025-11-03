Haberler

Çanakkale Savaşları'nda İlk Şehitler Anıldı

Çanakkale Savaşları'nda İlk Şehitler Anıldı

3 Kasım 1914'te Çanakkale Savaşları'nın başlangıcında şehit düşen 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı, Garnizon Komutanı, kaymakamlar ve şehit aileleri katıldı. Anma etkinliğinde dualar edilerek İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehitlerin unutulmayacağını vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı. İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen anma törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Aydın Abak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit aileleri dernekleri, gazi dernekleri, şehit aileleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından, İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

3 Kasım 1914'te Çanakkale'nin ilk şehitlerinin toprağa düştüğünü söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün çok anlamlı bir günde bu tarihi mekanda bir araya geldik. Bundan 111 yıl evvel bu topraklarda Çanakkale'yi geçilmez yapmak için Anadolu'nun değişik köşelerinden buraya gelmiş vatan evlatlarının toprağa düştüğü ve hemen yanımızda bulunan bu selvi ağacının kenarında ebedi uykularına uyduğu yerdeyiz. O büyük kahramanlar her türlü anma törenini, her türlü övgüyü, her türlü güzel sözü hak ediyorlar. Biz onlar için ne yapsak, hangi çalışmayı yapsak, hangi töreni icra etsek onların haklarını ödeyemeyiz. Onlara olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Ama burada onları çok sevdiğimizi, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek adına hep beraber işimizi, gücümüzü, evimizi, ailemizi bırakıp buraya geldik. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o büyük insanlar asla unutulmayacaklar. Onlar bu topraklara dimdik durdular ve canlarını ortaya koydular. Onların tek amacı vardı, tek isteği vardı, tek ideali vardı; vatan sağ olsun. Vatan sağ oldu ama vatanın sağ olan evlatları olarak bizler onları unutmayacağımızı da her zaman ortaya koyuyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

