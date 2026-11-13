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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak Devrek'te ziyarete açıldı

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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak Devrek'te ziyarete açıldı
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda ziyarete açıldı. Kaymakamlık ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca getirilen müze iki gün kalacak; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar tarihi materyalleri inceledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek Kaymakamlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ortaklaşa olarak ilçeye getirdiği "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Devrekli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Alanında açılan ve iki gün ilçede kalacak olan müze tırını ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret ederek müzede sergilenen tarihi materyalleri inceledi ve Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın tarihi önemini yansıtan mobil müze ile özellikle genç nesillerde tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli mücadele ruhunun yaşatılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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