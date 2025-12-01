Haberler

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 86. yılında kabri başında anıldı
276 kiloluk top mermisini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Çanakkale Deniz Zaferinin kahramanlarından Seyit Onbaşı vefatının 86. yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anıldı.

Seyit Onbaşı'nın Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Taşdemir ve vatandaşlar katıldı. Saygı atışı ve okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından kabrine çiçekler bırakıldı. Anma programı kapsamında Kocaseyit Mahallesi Camii'nde mevlit okutuldu. Pilav ayran ve lokma ikramı yapıldı. Tören sonunda Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk top mermisini sırtlayıp İngiliz zırhlısını batırdığı o anlar canlandırıldı.

Tören sonrası açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün Koca Yürekli Adam Seyit Onbaşı'mızın vefatının 86. yıl dönümünde, Çanakkale Valimizle ve diğer mülki idare erkanla birlikte burada mezarı başındayız" dedi. Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun o gün yaptığı kahramanlık, tabiri caizse Anadolu topraklarına bizim düşman istilasından kurtaran en önemli hamleydi. Tarihin dönüm noktası olan, savaşın dönüm noktası olarak ifade edilen o kahramanımızı şimdi burada rahmetle anıyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyorum."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bizler bugün onların bize emanet olarak bıraktıkları bu topraklarda huzur içerisinde, emniyet içerisinde yaşarken, onların bu kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, Seyit Onbaşı'nın vefat yıl dönümü münasebetiyle sayın Valimizle birlikte mezarını ziyaret ettik. Bir Fatiha okuduk bütün şehitlerimizle beraber. Allah makamlarını cennet eylesin. Kendilerini şükranla, minnetle yad ediyoruz bütün şehitlerimizle birlikte" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Seyit Onbaşı sadece bir top mermisini sırtlanmamıştır Çanakkale'de, aynı zamanda bu milletin geleceğini sırtlanmış ve bugünkü kuşaklara kadar aktarılan çok önemli bir işe imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kahramanlıkları ve kahramanları unutmamak gerektiğini ifade eden Kaşdemir, "Vatan sağ oldu, fakat vatanın sağ olan evlatları olan bizler, onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha ortaya koymak adına bugün buradayız ve o büyük kahramanları asla unutmayacağız. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu toprakları bize vatan yapanları, bu uğurda emek verenleri, kan akıtanları, gazi olanları, şehit olanları hayırla yad ediyoruz. Seyit Onbaşı'nın ruhu şad olsun ve Çanakkale'nin cümle kahramanlarının, aziz şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu bu topraklarda ebediyen var olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
