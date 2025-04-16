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Çanakkale Jandarmasından Evsiz Aileye Yardım

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında evsiz bir aileye yardım ederek onların yaşam koşullarını iyileştirdi. Jandarma ekipleri, ailenin barınma sorununa çözüm buldu ve ev temizliği ile yeni eşyalar temin etti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında evsiz ve yardıma muhtaç bir aileye sahip çıkarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, topluma hizmet misyonunun bir parçası olarak, ihtiyaç sahibi bir aileye anlamlı bir yardımda bulundu.

Topluma hizmet anlayışıyla hareket eden jandarma ekipleri, barınma sorunu yaşayan aileye güvenli ve yaşanabilir bir ortam sağladı.

Ailenin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla ev temizliği yapılarak, yeni eşyalar temin edildi. Ayrıca aile fertlerine kıyafet desteğinde de bulunuldu. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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