Çanakkale İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, Milletvekili Ayhan Gider'i Ziyaret Etti
Yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Çanakkale'de sağlık hizmetlerinin geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'i ziyaret etti.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni başlayan Dr. Hakan Görgülü, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'i ziyaret etti. Dr. Görgülü, Çanakkale'de yürütülecek sağlık hizmetlerine ilişkin hedef ve öncelikler hakkında Milletvekili Gider'e bilgiler sunarak nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti.

Milletvekili Gider, İl Sağlık Müdürü Görgülü'ye yeni görevinde kolaylıklar dileyerek, Çanakkale'de sağlık hizmetlerinin güçlenmesi ve vatandaşların daha nitelikli hizmet alabilmesi için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
