Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yöresel ürünlerle Ankara'da yerini aldı

Ankara'da Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte yöresel ürünlerle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü de yerini aldı.

Ankara Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde 81 ilin katılımıyla düzenlenen Yöresel Ürünler etkinliğinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü de katıldı. Etkinliğin, geliri, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine katkı sağlayacak. Bu organizasyon, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un eşi Dr. Filiz Kurt'un koordinesinde gerçekleşti. 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte, Çanakkale'ye özgü zeytin, zeytinyağı, salça, domates ve süt reçeli gibi yöresel ürünler Ankaralıların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar tarafından ilgi gören stantta, doğal ve katma değerli gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan, İl Emniyet Müdürü Kurt, "Bu kıymetli organizasyonda emeği olan herkesin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz de standımızla, personelimizle Ankara'da yerimizi aldık. Başta Ankaralı ve gurbette yaşayan Çanakkaleliler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE