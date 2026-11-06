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Çanakkale Ezine'de köylerde fizyoterapist eşliğinde egzersiz etkinliği düzenlendi

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Çanakkale Ezine'de köylerde fizyoterapist eşliğinde egzersiz etkinliği düzenlendi
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Çanakkale Ezine'de Sağlık Bakanlığının 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında köylerde fizyoterapistler eşliğinde egzersiz etkinlikleri düzenleniyor. Vatandaşlara doğru teknikler gösterilirken egzersize erişimde zorlananların düzenli egzersiz alışkanlığı kazanması amaçlanıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde vatandaşlara fizyoterapistler eşliğinde egzersiz etkinliği düzenlendi.

Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ezine Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığının 'Mahallemde Hareket Var' projesi çerçevesinde köylerde egzersiz etkinlikleri düzenleniyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde, fizyoterapistler eşliğinde katılımcıların fiziksel kapasitelerine uygun ısınma, esneme ve egzersiz çalışmaları yapılıyor. Doğru egzersiz tekniklerinin anlatıldığı programlarda, evde kolaylıkla uygulanabilecek hareketler de gösteriliyor. Özellikle egzersiz imkanlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla, her yaştan vatandaşın fiziksel aktiviteye katılımının desteklenmesi ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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