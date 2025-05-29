Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tan Biga Ziyareti

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederken, inşaat süreci devam eden ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti. Polis bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu. Emniyet personeliyle bir araya gelen Kurt, ilçe Emniyet Müdürü Emre Bolat'tan yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alırken, inşaat süreci devam eden ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasını yerinde inceledi. Ardından Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir ile bir araya geldi. - ÇANAKKALE