Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tan Biga Ziyareti

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tan Biga Ziyareti
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederek, inşaat süreci devam eden ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu ve polis faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederken, inşaat süreci devam eden ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti. Polis bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu. Emniyet personeliyle bir araya gelen Kurt, ilçe Emniyet Müdürü Emre Bolat'tan yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alırken, inşaat süreci devam eden ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasını yerinde inceledi. Ardından Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir ile bir araya geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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