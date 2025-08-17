Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Tahliye Edilen Köylere Girişler Yeniden Açıldı

Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen 7 köye girişler tekrar açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, evlerine dönen vatandaşları ziyaret etti.

Dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köylerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Tedbir amacıyla tahliye edilen Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köylerine girişler, yapılan son incelemeler neticesinde tekrar açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, evlerine geri dönen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toraman, yangın söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere teşekkür etti. - ÇANAKKALE