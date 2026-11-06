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Çanakkale'de taze betondan alınan numunelerle standartlara uygunluk denetimi yapıldı

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Çanakkale'de taze betondan alınan numunelerle standartlara uygunluk denetimi yapıldı
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Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri, yapı güvenliği ve kalite standartları için il genelinde taze beton denetimi yaptı. Şantiyelerdeki betondan alınan numunelerle standartlara ve teknik mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Çanakkale'de uzman ekiplerce hazır beton denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri tarafından, yapı güvenliğinin sağlanması ve inşaat sektöründe kalite standartlarının korunması amacıyla il genelinde taze beton denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak betonun ilgili standartlara ve teknik mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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