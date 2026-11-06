Çanakkale'de taze betondan alınan numunelerle standartlara uygunluk denetimi yapıldı

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Çanakkale'de uzman ekiplerce hazır beton denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri tarafından, yapı güvenliğinin sağlanması ve inşaat sektöründe kalite standartlarının korunması amacıyla il genelinde taze beton denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak betonun ilgili standartlara ve teknik mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı