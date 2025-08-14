Çanakkale'de Sürü Köpeklerine Mikroçip ve Aşı Uygulaması Başladı
Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle 'Sürü Köpeklerine Mikroçip Takılması ve Kimliklendirilmesi Projesi' kapsamında sürü köpeklerine ücretsiz mikroçip takma işlemleri ve kuduz aşılaması çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel