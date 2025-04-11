Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

Belediye başkanından sendika başkanına yumruk

Çanakkale'de Polis Haftası sebebiyle Şehitler Abidesi ziyaret edildi

Çanakkale'de Polis Haftası sebebiyle Şehitler Abidesi ziyaret edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi ziyaret edildi.

Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi ziyaret edildi.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personelinin katılımıyla gerçekleşen programda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Şehit mezarları başında dualar okunduktan sonra Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi önünde hator fotoğrafı çekildi. - ÇANAKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.