Çanakkale'de Polis Haftası sebebiyle Şehitler Abidesi ziyaret edildi

Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi ziyaret edildi.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personelinin katılımıyla gerçekleşen programda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Şehit mezarları başında dualar okunduktan sonra Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi önünde hator fotoğrafı çekildi. - ÇANAKKALE