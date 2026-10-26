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Çanakkale'de okul çevresi denetimleri Valilik koordinesinde aralıksız sürüyor

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Çanakkale'de okul çevresi denetimleri Valilik koordinesinde aralıksız sürüyor Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de okul çevresi denetimleri Valilik koordinesinde aralıksız sürüyor
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Çanakkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Valilik açıklamasına göre çalışmalar, çocukların huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi için eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle devam edecek.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince çocukların huzur ve güvenliği için okul çevrelerinde denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetimler ile bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımız, eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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