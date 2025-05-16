Çanakkale'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Sürüyor

Çanakkale'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Sürüyor
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayvan sağlığı denetimlerini artırdı. Şap hastalığı nedeniyle sıklaştırılan denetimlerin Kurban Bayramı sonrası da devam edeceği açıklandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya bölgesinde şap hastalığının görülmesi sebebiyle hayvan sağlığı ekibi veteriner hekimleriyle beraber denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, 1915 Çanakkale Köprüsüne kurulan Veteriner Kontrol Noktasıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetimlere Kurban Bayramı sonrasında da aynı hassasiyetle devam edeceklerini bildirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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