Çanakkale'de küçükbaş hayvan sağlığı için ekipler sahada
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanların sağlığını korumak için sahada aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama ile bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlanırken, hayvanların kimliklendirilmesi için küpeleme işlemleri yapılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvanların sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için sahada çalışmalarına devam ediyor. Aşılama çalışmalarıyla küçükbaş hayvan vebası (PPR), mavi dil ve çiçek hastalığına karşı koruyucu kalkan oluşturuluyor. Küpeleme çalışmalarıyla ise hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınıp takibi sağlanıyor. - ÇANAKKALE
