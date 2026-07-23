Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması Çanakkale'de Afişlerle Tanıtıldı
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması, AVM'ler, kafeler, lokantalar, marketler ve yoğun kullanılan alanlara asılan afiş ve posterlerle tüketicilere tanıtıldı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda güvenilirliği hakkında bilgi alabilecek ve bilinçli tercihler yapabilecek.
Çanakkale'de Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması çeşitli yerlere asılan afişlerle tanıtıldı.
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığının tasarladığı Güvenilir Gıda Mobil Uygulamasının tanıtım afiş ve posterleri, Çanakkale genelinde AVM'ler, kafeler, lokantalar, marketler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda tüketiciyle buluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı