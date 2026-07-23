Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması Çanakkale'de Afişlerle Tanıtıldı

Çanakkale'de Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması çeşitli yerlere asılan afişlerle tanıtıldı.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığının tasarladığı Güvenilir Gıda Mobil Uygulamasının tanıtım afiş ve posterleri, Çanakkale genelinde AVM'ler, kafeler, lokantalar, marketler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda tüketiciyle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı