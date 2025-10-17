Haberler

Çanakkale'de Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de, Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde 'Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin önemi ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Duygusal paylaşımlarla zenginleşen etkinlikte kadın yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" çerçevesinde "Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde 2025 Aile Yılı vesilesiyle 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman başkanlığında gerçekleştirlen toplantıya; Çanakkale'de görev yapan kadın yöneticiler, paydaş kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönül elçileri katıldı.

Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin toplumsal önemi ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine dair değerlendirmeler gerçekleştirildi. Paylaşılan yaşam hikayeleri duygusal anlar yaşattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
