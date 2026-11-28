Çanakkale'de Cuma Pazarı'nın arkasındaki Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'ın, Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan kısmına ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüyü kullanan vatandaşlar yavruyu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüyü kullanan vatandaşlar, ölü köpek balığı yavrusunu gördü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı