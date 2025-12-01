Çanakkale'de Ayı Kameraya Yansıdı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir köy yoluna inen ayı, Cüneyt Efe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, araçlardan ürkerek ormana doğru kaçtı.
Lapseki'ye bağlı Şahinli köyünde, aracıyla seyir halinde olan Cüneyt Efe köyün hemen girişindeki yolda bir ayı gördü. Efe, o anları telefon kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayı, yoldan geçen diğer araçlardan ürkerek kırsal alana doğru kaçarak gözden kayboldu. - ÇANAKKALE
