Çanakkale'de Ayı Kameraya Yansıdı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köy yoluna inen ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lapseki'ye bağlı Şahinli köyünde, aracıyla seyir halinde olan Cüneyt Efe köyün hemen girişindeki yolda bir ayı gördü. Efe, o anları telefon kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayı, yoldan geçen diğer araçlardan ürkerek kırsal alana doğru kaçarak gözden kayboldu. - ÇANAKKALE