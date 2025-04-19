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Çanakkale'de Afetlere Yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çanakkale'de Afetlere Yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile GESTAŞ arasında 'Afetlere Yönelik Karşılıklı Yardım ve İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol, muhtemel afet senaryolarında kritik hizmetlerin organize edilmesini hedefliyor.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile GESTAŞ arasında "Afetlere Yönelik Karşılıklı Yardım ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte muhtemel afet, toplu yaralanma ve acil durum senaryolarında GESTAŞ tarafından tahsis edilecek sefine tipi gemi üzerinde geçici hastane ve barınma alanları kurulması, yatak kapasitesinin artırılması, UMKE, 112 ve arama-kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edilmesi gibi hayati destek hizmetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Protokole ilişkin GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "GESTAŞ olarak, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kamu kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ederek, toplumumuzun güvenliği ve sağlığı için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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