Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende, Çanakkale'deki destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, gönüllülere teşekkür ederek yeni katılımcıları AFAD Gönüllülük Platformu'na kaydolmaya davet etti.
Çanakkale'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri çerçevesinde Deniz Polisevinde düzenlenen törenle destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi. Törende, AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, AFAD gönüllülerine kimlik kartlarını takdim etti. Gönüllülere emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür eden Vali Toraman, gönüllülük sistemine katılmak isteyen tüm vatandaşları AFAD Gönüllülük Platformu üzerinden kayıt olmaya davet etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel