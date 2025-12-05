Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi

Çanakkale'de destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi.

Çanakkale'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri çerçevesinde Deniz Polisevinde düzenlenen törenle destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi. Törende, AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, AFAD gönüllülerine kimlik kartlarını takdim etti. Gönüllülere emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür eden Vali Toraman, gönüllülük sistemine katılmak isteyen tüm vatandaşları AFAD Gönüllülük Platformu üzerinden kayıt olmaya davet etti. - ÇANAKKALE