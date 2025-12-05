Haberler

Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi

Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende, Çanakkale'deki destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, gönüllülere teşekkür ederek yeni katılımcıları AFAD Gönüllülük Platformu'na kaydolmaya davet etti.

Çanakkale'de destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi.

Çanakkale'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri çerçevesinde Deniz Polisevinde düzenlenen törenle destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi. Törende, AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, AFAD gönüllülerine kimlik kartlarını takdim etti. Gönüllülere emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür eden Vali Toraman, gönüllülük sistemine katılmak isteyen tüm vatandaşları AFAD Gönüllülük Platformu üzerinden kayıt olmaya davet etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum! Suçlamalar hayli ağır
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.