Çanakkale'de 2025-2026 Adli Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de, 2025-2026 adli yılı açılışı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Çanakkale'de 2025-2026 adli yılı açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Törene; Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, savcılar ve baroya bağlı avukatlar katıldı.

Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme törende yaptığı konuşmada, "Yola çıkarken hiçbir meslektaşım yalnız ve savunmasız kalmayacak demiştim bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Alnımızın teriyle, cübbemizin şerefiyle, mesleğimizin onuruyla adalet aradığımız, avukatların başta yargı camiası ve kolluk olmak üzere bütün kurumlar nezdinde gerekli saygıyı gördüğü adil bir yıl olmasını diliyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçileriyiz. Başta Çanakkale avukatlarımız olmak üzere Türkiye'de sayısı 200 bine yaklaşmış olan birbirinden kıymetli bütün avukatlarımızın hakim ve savcılarımızın, adliye çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin yeni adli yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE