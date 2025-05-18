Çanakkale'de 20 Bin Kişilik 'Garipçe Köy Hayrı' Düzenlendi

Çanakkale'de 20 Bin Kişilik 'Garipçe Köy Hayrı' Düzenlendi
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Karaibrahimler köyünde düzenlenen 'Garipçe köy hayrı', 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayırda 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesildi ve 222 kazan keşkek hazırlandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde 20 bin kişinin katılımı ile "Garipçe köy hayrı" yapıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde adını üç garip dededen alan 'Garipçe hayrı' için 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesildi. 2,5 ton buğday ve etle 222 kazan keşkek hazırlanan hayırda, 15 bin de ekmek tüketildi. Çanakkale'nin tüm ilçe ve civar köylerden vatandaşların davet edildiği köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından öğle namazını müteakip misafirlere keşkek ikramı yapıldı. Gökçiçek mevkiinde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı hayır, adeta piknik havasında geçti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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