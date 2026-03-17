Ziyarete açılan TCG Heybeliada misafirlerini mest etti

Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, TCG Heybeliada ve diğer gemileri gezmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Heybeliada' atmosferi ile misafirlerini mest etti.

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan yerli gemiler 'TCG Heybeliada', 'TCG Kınalıada' ve 'TCG Ayvalık' mayın avlama gemisi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü çerçevesinde halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, savaş gemilerini görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, ziyaret sırasında gemiler hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Bugün sabah saatlerinde ise vatandaşlar TCG Heybeliada'yı gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar önce GESTAŞ feribotları ile Çanakkale Boğazı'nda bulunan TCG Heybeliada'yı geçti. Ardından ise savaş gemisini mihmandarlar eşliğinde gezip gemi hakkında bilgi edindi.

Ailesi ile bu deneyimi yaşamak isteyen Deniz Börekçi, Edremit'ten geldiklerini söyleyerek "Çok beğendik. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için çok memnun olduk. Sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik buraya çok güzeldi" dedi.

Hasan Börekçi ise, "Çocuklar ve milli duyguların gelişmesi için çok güzel bir etkinlik. Memnun olduk" diye konuştu.

Etkinliğin minik ziyaretçisi Ayça Artut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu cümlelerle aktardı: "Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı. Gemiye geldik, gezdik. Asker abiler bize izin verdi. Çok güzeldi." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
