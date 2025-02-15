Çanakkale Boğazı'nda Yunusların Büyüleyici Gösterisi
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar, izleyenlere unutulmaz bir an yaşattı. Suda atlayarak ve dalarak balıkları avlamaya çalışan yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldular.
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi.
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yunuslar, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, bir süre devam eden gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.
Takıldıkları balık sürüsünün peşinden ilerleyen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. O anlara tanıklık edenler, yunus sürüsünü kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. - ÇANAKKALE