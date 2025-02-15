Çanakkale Boğazı'nda Yunusların Büyüleyici Gösterisi

Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yunuslar, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, bir süre devam eden gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.

Takıldıkları balık sürüsünün peşinden ilerleyen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. O anlara tanıklık edenler, yunus sürüsünü kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. - ÇANAKKALE