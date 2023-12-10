Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İnsan Hakları Günü'nde mesaj yayınladı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yayınladığı mesajında, "İnsanlara yönelik zulüm, ayrımcılık ve hak ihlallerinin karşısında durmak, hepimizin en temel görev ve sorumluluklarındadır" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir mesaj yayınladı. Başkan Gökhan'ın yazılı mesajında, "Kıymetli hemşerilerim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 75. yıldönümündeyiz. Bildiride yer aldığı üzere; tüm insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Ancak ne yazık ki, geçmişte ve bugün de insan haklarına yönelik ihlaller çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İnsanlara yönelik zulüm, ayrımcılık ve hak ihlallerinin karşısında durmak, hepimizin en temel görev ve sorumluluklarındadır. Özgürlüğün, barışın, eşitliğin ve hoşgörünün tesisi için çok önemli olan bu anlayış, bireysel haklarımızın korunması için kendimize karşı göstereceğimiz ve göreceğimiz saygının da temel basamağını oluşturmaktadır. Beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi en temel haklar başta olmak üzere, herkesin eşit ve adil bir düzende hoşgörüyle bir arada yaşadığı, hak ihlallerinin olmadığı bir dünya ve gelecek temennilerimle 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" denildi. - ÇANAKKALE