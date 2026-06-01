Çamlıhemşin'de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Fırtına Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Ekiplerin zamanında aldığı önlemler ve sahadaki koordineli çalışmaları sayesinde ilçede herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Fırtına Deresi’nin su seviyesinde yükselme meydana geldi. Gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle dere kenarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, ekipler olası taşkın ve su baskınlarına karşı sahada yoğun mesai yaptı. Meteorolojik uyarıların ardından harekete geçen ilgili kurumlar, dere yatağı ve çevresinde kapsamlı kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Risk oluşturabilecek noktalarda incelemeler yapılırken, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

FIRTINA DERESİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Çamlıhemşin’in simge noktalarından biri olan Fırtına Deresi’nde sağanak yağış sonrası su seviyesi yükseldi. Bölgede görev yapan ekipler, dere çevresinde denetim ve gözlem faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Dere kenarındaki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, olası taşkın riskine karşı gerekli önlemler alındı. Ekipler, menfezler, dere yatakları ve riskli geçiş noktalarında kontrollerini yoğunlaştırdı.

TEHLİKE BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi. Zamanında alınan tedbirler ve kurumlar arasındaki koordinasyon sayesinde olası risklerin önüne geçildi. Sağanak yağış sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ilçe halkına rahat nefes aldırırken, ekiplerin yeni yağış ihtimaline karşı teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber: Yavuz Günay

