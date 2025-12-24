Haberler

Şuhut'ta 'Camiler Çiçek Açtı'

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen anlamlı etkinlikte, 'Camiler Çiçek Açacak' projesi kapsamında çocuklar camiyi doldurarak manevi değerlerle tanıştı. Program, Kur'an Kursu Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Camiler Çiçek Açacak" projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kurtuluş İlkokulu ile ortaklaşa düzenlenen programda, Kur'an Kursu Camii çocukların neşesi ve coşkusuyla adeta bir çiçek bahçesine dönüştü. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği program, yatsı namazının hep birlikte eda edilmesiyle başladı. Namazın ardından cami safları, çocukların heyecanı ve sevinciyle doldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Cami İmam Hatibi Osman Gültekin, projenin amacına değinerek çocukların küçük yaşlarda camiyle tanışmasının, manevi gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şuhut İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Köylü ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlkbaharda açan çiçekler gibi çocuklarımız bugün camimizi doldurdu. Bu güzel tabloyu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evlatlarımızı manevi değerlerimizle buluşturan, onları camiyle tanıştıran tüm velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kurtuluş İlkokulu Müdürü Abdülkadir Yonca da Müftülük ile gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye destek veren okul idaresine, öğretmenlere ve çocuklarını yalnız bırakmayan velilere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
