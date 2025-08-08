Cami aşığı down sendromlu genç çevresine neşe saçıyor

Gaziantep'te evlerinin yanındaki caminin müdavimlerinden olan down sendromlu gencin cami ve Kur'an-ı Kerim aşkı, görenleri imrendiriyor. Babasıyla birlikte vakit namazlarına giden, namazın ardından da arkadaşları ile birlikte camide vakit geçiren genç, Yaz Kur'an kursuna da düzenli olarak katılıyor.

Şehitkamil ilçesinin Mücahitler Mahallesi'nde, 4 çocuklu Erinmez ailesinin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, mahallelerindeki Fazlı Okkıran Cami'sinin sevilen müdavimlerinden oldu. Vakit namazlarını eda ettikten sonra gününü camide Kur'an okuyarak, dua ederek ve ilahi söyleyerek geçiren genç, caminin neşesi ve ilgi kaynağı oldu.

Vakit namazlarına babasıyla, yaz kursuna da annesiyle birlikte gelen Erinmez, cami cemaatiyle ve camiye gelen akranlarıyla neşe ve sevinç dolu vakit geçiriyor.

Cami aşığı

Her zaman etrafına neşe ve mutluluk saçan down sendromlu genç, arkadaşları tarafından 'cami aşığı' olarak biliniyor. Sabah namazı başta olmak üzere hemen hemen 5 vakit namazını camide eda ediyor, kursta Kur'an-ı Kerim okuyor ve her zaman ellerini açıp dua ediyor. Cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisiyle, etrafına saçtığı neşesi ve azmiyle arkadaşlarına örnek olan Enes, vakit namazlarında ezan okunur okunmaz caminin yolunu tutuyor. Kurs saatinde de annesi ile birlikte camiye geliyor.

Arkadaşları güler yüzle karşılıyor

Namaz vakitleri arasında camiden ayrılmayan, cami avlusunda arkadaşları ile sohbet ederek keyif dolu vakit geçiren Enes Erinmez, arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Kurs için camiye gelen Enes'i arkadaşları cami kapısında güler yüzle karşılıyor.

Fazlı Okkıran Cami imam hatibi Abdurrahim Çelik'in büyük ilgi gösterdiği Enes Erinmez, koru halinde söylenen ilahilere de eşlik ediyor.

"Enes cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı"

Enes'in cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı olduğunu belirten Fazlı Okkıran Cami imam hatibi Abdurrahim Çelik, "Enes camiyi seven, cami ve Kur'an-ı Kerim aşığı bir gencimizdir. Camimizde yaklaşık 80-90 tane öğrenci var ama hepsi birbirinden değerli ve kıymetliler. Fakat içlerinden Enes'in farklı bir meziyeti var. Enes gerçekten camiye severek geliyor. Enes, Ramazan'da orucunu tutuyor. Teravih namazına camiye geliyor. Vakit namazlarına babasıyla birlikte camiye geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. İlahiler söylüyor. Bundan dolayı Enes'i tebrik ediyorum" dedi.

"Enes camiden hiç gitmek istemiyor"

Arkadaşlarının Enes'i, Enes'in de arkadaşlarını sevdiğini ve birbirleriyle diyaloglarının çok iyi olduğunu belirten Çelik, "Enes camiye geldiğinde bir köşeye çekiliyor, dersine çalışıyor. Enes camiden hiç gitmek istemiyor. Çünkü cami rotamı farklıdır. Herkes Enes'e ilgi gösteriyor, kendisini seviyorlar ve kendisine saygı gösteriyorlar. Enes camide bu ilgi ve alakayı gördüğünden dolayı da böyle bir ortamı bırakmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"Enes camide çok mutlu oluyor"

Oğlu Enes'in camiyi ve Kur'an-ı Kerim'i çok sevdiğini belirten anne Aliye Erinmez, "Enes Cuma ve vakit namazlarını camide eda ediyor. Eve gelince camide yaptıklarını anlatıyor. 6 yıldır orucunu düzenli bir şekilde tutuyor. Camide düzenlenen etkinlikleri seviyor. Enes eve gelince çok mutlu oluyor. Evde de namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor. Enes'i etkinliklere götürüyorum. Enes için elimden geleni yapıyorum. Bebekliğinden beri Enes ile birlikteliğimiz başladı ve halen devam ediyor" diye konuştu.

Camiye gelmeyi, namaz kılmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini ifade eden Enes Erinmez ise kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı camideki hocalarına, arkadaşlarına ve cami cemaatine çok teşekkür etti. - GAZİANTEP