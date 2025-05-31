Çamdere İlkokulu'nda Kız Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesim Etkinliği

Çamdere İlkokulu'nda Kız Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesim Etkinliği
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Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Çamdere İlkokulu, 42 kız öğrenci için ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım etkinliği düzenledi. Gönüllü kuaför Abuzer Alkan'ın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere mutluluk ve öz güven kazandırdı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere İlkokulu, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Okulda eğitim gören 42 kız öğrenci için ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, gönüllü kuaför Abuzer Alkan'ın katkıları ve sınıf öğretmeni Ebru Çiçek'in koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Gün boyunca süren etkinlikte, öğrencilerin saç kesimi ve bakımı profesyonel bir şekilde yapıldı.

Öğrencilerin kişisel hijyenlerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Hizmetten faydalanan kız öğrenciler büyük sevinç yaşarken, bu anlamlı organizasyon okulda sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

Sınıf öğretmeni Ebru Çiçek, çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kız çocuklarımızın hem kendilerini özel hissetmelerini hem de kişisel bakıma yönelik bilinç kazanmalarını istedik. Bu süreçte bizlere gönüllü destek veren kuaför Abuzer Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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