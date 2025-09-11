Haberler

Çam Sakızı, Patnos'ta Şifa Kaynağı Olarak İlgi Görüyor

Güncelleme:
Patnos ilçesinde çam sakızı, sağlık alanındaki faydaları ve geleneksel tedavilerdeki kullanımıyla dikkat çekiyor. Yerel halk, yoğun aromatik özelliklere sahip çam sakızını 'şifa kaynağı' olarak değerlendiriyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çam sakızı, sağlık alanındaki faydaları ve geleneksel tedavilerdeki kullanımıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Geçmişte Anadolu'da sıkça rastlana ve rağbet gören çam sakızı çikletin yaygınlaşmasıyla neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Yoğun aromatik özellikleriyle öne çıkan çam sakızı, içerdiği doğal bileşenler sayesinde bölge halkı tarafından hala "şifa kaynağı" olarak değerlendiriliyor. Patnoslu Yaren Işık, çam sakızının yalnızca yerel halk arasında değil, dışarıdan gelenlerin de ilgisini çektiğini belirtti.

Sağlık sorunlarında sağladığı olumlu etkilerle günlük yaşamda ve alternatif tedavi yöntemlerinde geniş bir kullanım alanı bulan çam sakızı, bölgenin kültürel yapısıyla da bütünleşmiş durumda. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
