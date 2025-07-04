Çalık Camii Yeniden İbadete Açıldı

Çalık Camii Yeniden İbadete Açıldı
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Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören Kilis'in tarihi Çalık Camii, restore edilerek Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Kilis Valisi ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören Kilis'in tarihi yapılarından Çalık Camii, restore edilerek Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Tunç, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve protokol üyeleri katıldı. Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı, Vali Şahin de aşure dağıttı.

Açılışta konuşan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde caminin 3 asırlık özgün mimarisi korunarak statik güçlendirme ile restore edildiğini söyledi. Tunç, "Bugün itibarıyla Cuma namazıyla birlikte camimiz cemaatle tekrar buluştu. Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 13 vakıf eserimizin restorasyonu tamamlandı. Kalan eserlerin de 2025 yılı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor. Muharrem ayınızı ve aşure gününüzü tebrik ediyorum" dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise konuşmasında, "6 Şubat depreminin ardından Kilis'teki birçok tarihi yapı az veya çok zarar gördü. Ancak çok hızlı bir şekilde 19 tescilli camimizin restorasyonu başlatıldı. Bugün de Çalık Camii yeniden ibadete açıldı. Restorasyonda emeği geçen milletvekillerimize, bölge müdürlüğümüze ve tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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