Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇAKÜ'deki cami hizmete açıldı, ilk cuma namazı kılındı

Yerel Haberler

ÇAKÜ'deki cami hizmete açıldı, ilk cuma namazı kılındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde inşa edilen camide çalışmaların tamamlanması ile ilk cuma namazı kılındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde inşa edilen camide çalışmaların tamamlanması ile ilk cuma namazı kılındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü'nde yapılan camide çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı. 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebileceği camide kılınan cuma namazının ardından, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler, idari personelin duaları eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Daha sonra cuma namazını camide kılan akademisyen, idari personel ve öğrencilere lokum ve tatlı ikramı yapıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karatekin Üniversitesi Çankırı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title