Çakmak Köyü'nde İmameyle İmece Geleneği Devam Ediyor

Çakmak Köyü'nde İmameyle İmece Geleneği Devam Ediyor
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü halkı, imam Duran Arslan'ın öncülüğünde her cuma namazı sonrası yolculara ve cami cemaati için imece usulü ikram yaparak misafirperverlik sergiliyor. Bu gelenek, köyde toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak sürdürülüyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü halkı, imamın öncülüğünde her cuma namazı sonrası imece usulü ikram geleneğini yaşatarak, misafirlere ve cemaate örnek bir misafirperverlik sergiliyor.

Kent merkezine 76, Reşadiye ilçe merkezine ise 13 kilometre uzaklıktaki D-100 karayolu üzerinde bulunan Çakmak köyü, başlattığı hayır kampanyasıyla örnek oluyor. Konumu nedeniyle özellikle uzun yola çıkan sürücülerin uğrak noktalarından olan 65 haneli köyde cami imamı Duran Arslan'ın girişimleriyle bir araya gelen köylüler, imece usulü her hafta cuma namazı sonrası cami cemaati ve yoldan geçen misafirlere çeşitli ikramda bulunuyor. Köy sakinleri, uzun yıllardır devam eden bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarmayı hedeflediklerini belirterek, yapılan ikramların hem manevi bir huzur sağladığını hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ettiler.

"Gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Yıllardır imece usulü ikram geleneğini yaşattıklarını söyleyen imam Duran Arslan, "Çok şükür simit, poğaça, çay, şeker, lokum, bisküvi ve diğer soğuk ikramlarımızı da sıra yaptık. Önümüzdeki 1 ay boyunca ikramlarımız doldu. Reşadiye ilçesindeki bir çiğköfteci ağabeyimiz inşallah önümüzdeki cuma günü ikramda bulunacak. Reşadiye'den esnaf, sağlıkçı ve memurlar namaz kılmaya camimize geliyor. Bu şekilde gençlerimize de hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Köy halkı ise cemaate ikramda bulunmak için sıraya girdiklerini belirterek, köyde güzel bir gelenek başlattıklarını söylediler. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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