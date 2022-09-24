Çakalok mezrasında içme suyu sevinci

ERZURUM - Palandöken dağı eteklerinde bulunan Geçit mahallesi Çakalok mezrasında içme suyu sevinci yaşandı.

Daha önce mezraya su hattı çekilmesine rağmen vatandaşlar sağlıklı su alamamıştı. Bunun üzerine mezra sakinleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel müdürlüğüne müracaat ederek köylerinin su sıkıntı olduğunu belirttiler. ESKİ Genel müdürlüğü yaptığı incelemeler sonucu ESKİ Tekman ekibine talimat vererek çalışma başlatıldı.

Palandöken dağı eteğinde 2375 rakımla yaşam mücadelesini veren vatandaşlar için yoğun çaba sarf eden Tekman ESKİ ekibi mezrayı suya kavuşturdu.

Köyde ikamet eden vatandaşlar. "Bizler uzun zamandır dere suyunu içiyorduk Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel müdürlüğüne başvurduk yetkililer gelip incelemelerde bulundu ardında depomuz yapıldı ve ESKİ ekibi köyümüzde 2 kilometre uzakta olan ve Palandöken zirvesine yakın olan su kaynağını yaptılar suyumuz temiz ve lezzetli oldu depoya bağlandı. Bundan sonra su sıkıntısını çekmiyoruz emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dediler.

Köy halkı kanal kazısı sırasında toprak içinde çıkan taşları su borusuna zarar vermesin diye ayırdılar.