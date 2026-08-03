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Caddebostan'da plajda halay tepkisi

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Kadıköy Caddebostan Sahili’nde hafta sonu ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde hafta sonu ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Plajda bir grubun, yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekmesi üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un en yoğun plajlarından birinin yer aldığı Caddebostan Sahili'nde Pazar günü kaydedilen görüntüler tepki çekti. Hafta sonu kapasitesinin üzerinde bir yoğunluğa sahne olan plajda adım atacak yer kalmazken, kalabalık bir erkek grubunun yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, sosyal medyada da dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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