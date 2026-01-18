Yüksekova'da soğuk havada iç ısıtan hareket: Trafik polisi mahsur kalan aracı iterek kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlu yolda mahsur kalarak ilerleyemeyen kamyoneti, bölgede görevli trafik polisi iterek kurtardı. Vatandaşların da destek verdiği o anlar kameraya yansıdı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Soryan İş Merkezi mevkiinde, yoğun buzlanma nedeniyle bir kamyonet yolda mahsur kaldı. Tekerlekleri buzda boşa dönen ve ilerleyemeyen aracı fark eden bölgedeki bir trafik polisi, duruma anında müdahale etti.

Polis ve vatandaş el ele verdi

Trafik polisinin kamyoneti arkasından iterek başlattığı yardım seferberliğine, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Dondurucu soğuğa rağmen verilen ortak çaba sonucu kamyonet, buzlu zeminden kurtarılarak yoluna devam etti. Polis memurunun sergilediği bu duyarlı davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. - HAKKARİ