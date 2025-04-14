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Buzda Kaldığı Yerden 8 Saatte Kurtarıldı: Bayburt'ta Olağanüstü Kurtarma Operasyonu

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Bayburt'ta kar altında kalan otomobil, jandarma ve AFAD ekiplerinin 8 saat süren zorlu çalışmasıyla kurtarıldı. 3 gün boyunca kar altında kalan aracın kurtarılması, film sahnelerini aratmayacak bir mücadele ile gerçekleşti.

Film sahnelerini aratmayan kurtarma çalışması: Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı

BAYBURT - Bayburt'ta 3 gündür kar altında kalan otomobil, film sahnelerini aratmayacak bir kurtarma çalışmasıyla olduğu yerden çıkarıldı. Yoğun kar yağışının durmasıyla bölgeye giden ekipler, kara gömülü haldeki otomobili uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardı.

3 gün önce Trabzon'dan Bayburt'a gelen vatandaşlar, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasında kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldılar. Durumu 112'ye bildirerek, yardım isteyen vatandaşların imdadına jandarma, AFAD ekipleri yetişti, tipide mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Aniden bastıran kar nedeniyle aracı bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.

'Kara gömülen otomobil 8 saatlik çalışmayla 3 gün sonra kurtarıldı'

3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı, kara saplanan aracın üzerini tamamen kapattı. Karın durmasıyla beraber bölgeye sevk edilen ekiplerce otomobil 3 günün sonunda tonlarca karın altından çıkarıldı.

Erzurum'dan gelerek, çalışmalara katılan Macera Off-Road ekibi ve fenomen Arif Arifoğulları, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel idare ekiplerinin çalışmalarına büyük katkıda bulundu. Yeri tespit edilen otomobil, Macera Off-Road, jandarma ve özel idare ekiplerinin 8 saatlik zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

"Allah devletimizden milletimizden razı olsun"

Aracının bulunmasından büyük mutluluk duyan vatandaş, ekiplere teşekkürünü Arif Arifoğulları aracılığıyla ileterek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Koştunuz, buralara kadar geldiniz. Macera Off raod ekibine, komutanlarımıza, özel idare ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi. Cep telefonuyla kaydedilen kurtarma çalışması, işin zorluğunu gözler önüne sererken, zorlu hava şartlarında vatandaşın yardımına koşan, otomobili sahibine ulaştırmak için seferber olan ekiplerin saatler süren mücadelesi, film sahnelerini aratmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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