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Buzağı kayıplarının azaltılması için yapılan çalışmalar sürüyor

Buzağı kayıplarının azaltılması için yapılan çalışmalar sürüyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, yetiştiricilerle görüşmeler yapılarak 'Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliğine Yönelik Anket' çalışması yapıldı. Yapılan anketlerle işletmelerin mevcut durumu değerlendirilerek buzağı kayıpları ve üreme verimliliğini etkileyen hususlara ilişkin bilgi ve veriler derlendi.

Gerçekleştirilen çalışmanın hayvancılık işletmelerinde verimliliğin artırılması, buzağı kayıplarının azaltılması ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunların tespit edilerek uygun çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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