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Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince periyodik sağlık muayenesinden geçiyor.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince periyodik sağlık muayenesinden geçiyor. İşyeri hekimi gözetiminde yapılan sağlık taramasında ve tetkiklerde sorun ortaya çıkan personel bilgilendirilerek daha geniş tetkikler için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Mobil araçların da kullanıldığı Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde tapılan muayenede akciğer filmi, işitme testi, tetanoz aşısı ve elektrokardiyografinin (EKG) yanı sıra biyokimya, hemogram kan tetkikleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi personelinin sağlığını önemsediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, personelin sağlığını korumak için rutin sağlık kontrollerini yapmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Yerel, Haberler

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