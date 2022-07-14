Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Eypio ile Kayserili sanatçı Nuri Savruk'un konserleri yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliği çerçevesinde günlerce sürecek olan konserler başladı.

RAFADAN TAYFA KAHRAMANLARI MİNİKLERLE BULUŞTU

Konser öncesi, ilk olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanları miniklerle buluştu. Tiyatro gösterileri sunan Rafadan Tayfa kahramanları, Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin seslendirdiği şarkılar ile çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara eğlenceli saatler yaşattı.

Rafadan Tayfa kahramanlarının ardından sahneye Kayserili sanatçı Nuri Savruk çıktı. Savruk, müzik grubu ile birlikte seslendirdiği rock parçalarla Kayserililere müzik ziyafeti sundu.

EYPİO, KAYSERİLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Daha sonra ünlü rap şarkıcısı Eypio sahne aldı. Sergilediği sahne performansıyla Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Eypio, sahneye gençleri de çıkararak, dans eşliğinde söyledikleri şarkılara eşlik ettirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluşturarak, sevilen parçalara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Sevilen şarkıları seslendiren Eypio'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Eypio da, Beyhan'a çiçek için teşekkür ederek, 'Teşekkürler Kayseri, çok sağ olun" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel