Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Personeli, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi çerçevesinde verilen eğitimleri tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Personeli, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi çerçevesinde verilen eğitimleri tamamladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak geliştirilen ve belediyelerin tek veri tabanında ortak bir alt yapıda çalışmasını hedefleyen e-Belediye Bilgi sistemi projesi çerçevesinde eğitimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörleri tarafından verilen eğitimler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerinin katılımıyla tamamlandı. Sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan sistem, belediyelerin elektronik ortamda vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir hizmet sunmasını hedefliyor. Toplamda 63 modülden oluşan sistem, dijital dönüşümün yerel ayağı olarak nitelendiriliyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title