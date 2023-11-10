Büyükorhan Marmara'da hayvancılığın merkezi oldu

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar Marmara Bölgesi'nin birçok yerine gönderiliyor.

Bursa'nın dağ ilçesi Büyükorhan'da 400 yıldır sadece cuma günleri kurulan canlı hayvan pazarı günümüzde de vatandaşlardan ilgi görüyor. Pazarın yan tarafında kesilen hayvanların kavurmaları da sadece bugüne özel sunuluyor. Bu eşsiz lezzeti tatmak için sadece Bursa değil, çevre illerden de vatandaşlar cuma günleri Büyükorhan'a geliyor. Burada kesilen hayvanlar Marmara Bölgesi'ndeki birçok kasap ve restoranda da satılıyor.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Burası yaklaşık 400 yıldır devam eden hayvan pazarı. Sadece Büyükorhan ilçesinin değil dağ yöresinin tek canlı hayvan pazarıdır. 1700'lü yıllarda kurulduğu söylenen, çok güzel de bir hikayesi olan, ticaretin ve maneviyatın merkezi olan bir noktadayız. Burada hayvan pazarı, tarihi Cuma Cami ve meşhur Cuma kavurmamızın yapıldığı tahıl hanımız var" dedi.

"Bursa'nın ve ülkenin dört bir tarafından binlerce kişi kavurma yemek ve Kurban Bayramı'nda kurban satış ve alımları için de geliyor" diyen Korkmaz, "Bu alan sadece büyükbaş hayvanlar içindi. Ama hayvan sayılarımızda düşüş yaşandığı için artık burada hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan barındırabiliyoruz. Burasının hayvan kotasını üç katına çıkarttık. Yaklaşık 40- 50 büyükbaş için de kapalı alan ilave ederek pazarı canlı hale getirdik" şeklinde konuştu.

Kavurma yapılan ve satılan 'Tahıl Hanı'nın da orijinaline uygun olarak yenilendiğini belirten Korkmaz, " Orası yaklaşık 300 yıllık ağaçlar ile yapılmış bir ahşap yapıydı, orayı orijinaline uygun halde tekrardan hizmete aldık. Bizim burada hem kendimizin tükettiği hem de müşterilerimize sunduğumuz et bu yörenin etidir. Bu yörenin etinin bir özelliği de hayvanların hemen hemen yüzde 80'nin otluyor olması. Bundan dolayı etin lezzeti normal restoran etlerinden kat kat daha güzel. Biz sadece tüketim olarak değil, buradan Bursa ve civarı illere kaliteli et satışı da yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Cuma günleri kavurma için ocak yakan esnaf da bu geleneğin atalardan kalma devam ettiğini dile getirdiler. - BURSA