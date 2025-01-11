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Büyükmandıra'da Koleda Coşkusu

Büyükmandıra'da Koleda Coşkusu
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde geleneksel 'Koleda' gecesi coşkuyla kutlandı. Katılımcılar, korkutucu kostümler giyerek mahalleliyi eğlenceli bir şekilde korkuttu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan "Koleda" coşkuyla kutlandı. 'Koleda' gecesinde korkunç kıyafetler giyip vatandaşları korkuttular.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi ve esnafı korkuttu.

Koleda için İstanbul'dan geldiklerini ifade eden Özgür Kaygusuz, "Bu geleneksel korku gecesini duyduk ve geldik. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bu senede çok güzel eğleniyoruz. Yurtdışından misafirlerimizi getirdik, onlarda çok beğendi" dedi.

Çok eğlendiklerini söyleyen Zeynep Kaygusuz, yüzünü boyatıp insanları korkutacağını söyledi. Bin yıllık Balkan geleneği koleda ateşi ile başladı, çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Daha sonra Koleda gecesi konserle devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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