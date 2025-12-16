Haberler

Büyükçekmece Televizyon Kulesi hava trafiği için tehlike saçıyor

Büyükçekmece Televizyon Kulesi hava trafiği için tehlike saçıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesindeki ikaz lambalarının çalışmaması, hava trafiği için büyük risk oluşturuyor. Daha önce yaşanan bir helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bölge sakinleri, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesinde hava trafiği için hayati öneme sahip olan ikaz lambaları çalışmıyor. Havada çekilen görüntülerde adeta karanlığa gömülen kulenin hiçbir aydınlatmasının çalışmadığı dikkat çekiyor. 2017 yılında meydana gelen kazada, kuleye çarpan helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesinde, özellikle sisli havalarda ve gece vakitlerinde hava trafiği için hayati öneme sahip ikaz lambalarının çalışmadığı görüntülendi. İkaz lambalarının çalışmaması alçak irtifada uçan hava araçları için risk oluştururken, 2017 yılında Esenyurt'ta bir fabrikadan havalanan helikopterin kuleye çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan 2023 yılı Ağustos ayında Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından 249 milyon 395 bin 434 liraya satışa çıkarılan kulenin şu anki akıbeti ise bilinmiyor.

"İkaz ışığı olması lazım, burada bir risk oluşturuyor"

Yanmayan ikaz lambalarının risk oluşturduğunu ifade eden bir vatandaş, "En azından bir uyarı ışığı bir kırmızı ışık olması lazım. Sonuç olarak yüksekte bir yerde. Helikopterlerde geçiyor, uçaklarda geçiyor bir ikaz ışığı olması lazım. Sonuçta burada bir risk oluşturuyor" dedi.

" Sabah olsun, akşam olsun bir aydınlatma yok"

İkaz lambaları çalışmayan kuleyle ilgili konuşan çevre sakini Erdinç Avcı, "Ben de her sabah buradan geçen bir vatandaşım. Sisli havalarda, sabah olsun akşam olsun bir aydınlatma yok. Burada olumsuz bir kaza yaşanmıştı. İnşallah aydınlatırlar, bekliyoruz" diye konuştu.

" Helikopter kazasını haberlerde gördüm. İkaz lambaları çalışmıyor. Önlem de alınmıyor"

2017 yılında yaşanan helikopter kazasını da hatırlatan Levent Erol isimli vatandaş, "Yaklaşık 10 kilometre ileride bahçıvandım. Haberlerde görmüştüm helikopter kazasını. İkaz lambaları çalışmıyor. Bununla ilgili de bir önlem alınmıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title