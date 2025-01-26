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Büyükçekmece'de Tropikal İklim Papağanları Şaşkınlık Yarattı

Büyükçekmece'de Tropikal İklim Papağanları Şaşkınlık Yarattı
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, tropikal iklimlerde yaşayan İskender cinsi yeşil gövdeli, kırmızı gagalı papağanlar görüldü. Vatandaşlar, papağanların nereden geldiğini merak ederken, bir grup halinde uçtuklarını ve bazılarına yem koyduklarını ifade ettiler.

İstanbul Büyükçekmece'de genellikle tropikal iklimlerde yaşayan tür olarak bilinen İskender cinsi yeşil gövdeli, kırmızı renkli gagalı papağanları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Genellikle sıcak iklimlerde yaşadığı bilinen papağanlardan İskender türü, Büyükçekmece ilçesinde görüldü. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı papağan türü vatandaşları hem mutlu etti hem de şaşırttı. Yaklaşık 10 tane bir arada gezindiği görülen papağanların Büyükçekmece'ye nereden geldiği ise merak konusu oldu.

"8 tane gördüm, şaşırdım"

Papağanları gören Zehra Berber isimli vatandaş, "Şaşırdım. 8 tane gördüm. Yem koydum ama gelmediler hiçbir şekilde. Kesin bir yerden kaçtılar, dedim. Birlikte uçuyorlardı. Cama da geldiler ama yakalayamadık. Herhangi bir bilgim yok nereden geldiklerine dair" dedi.

"İlk kez gördüm"

Zehre Şengül isimli bir diğer vatandaş ise, "Daha önce görmedim hiç, ilk kez gördüm. Burada da ağaçlar çok fazla olduğu için gelebilirler normal" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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