Otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse geç kaldı

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler bu sabah okula gitmek için metrelerce otobüse binme sırası bekledi. Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti. Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

''ÇÖZÜM ŞART''

Öğrencilerin bazıları sıra yüzünden derse kaldığını ifade etti. Sıra bekleyen öğrencilerden Emre Can Koç, "Okul açıldığından bu yana her gün oluyor. 20 geçe dersim 10 dakika kaldı. Okulda pek sıkıntı olmuyor derse geç kalmak ama yine de dersimize zamanında yetişmemiz gerekiyor. Her gün oluyor. Bir çözüm şart" dedi.

ÖĞRENCİLERİN DERSE GEÇ KALMA İHTİMALİ OLUYOR

Otobüse binmek için sırada duran öğrencilerden Kaan Dervet ise, "15 - 20 dakika oldu aşağı yukarı. Ben de sabah şaşkınlık yaşadım. Okulun konumu kampüsteki fazla öğrenci sayısı da sebep olabilir. Derse geç kalma ihtimalim de var" diye konuştu. Bir diğer öğrenci ise okulda ilk senesi olduğunu ve bu yüzden ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti.